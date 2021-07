‘Fantasma da C’ sobrevoa o Baenão com escudo do Cruzeiro

Remo e Cruzeiro jogaram nessa terça-feira, 20, em Belém. No placar, vitória azulina por 1 a 0 com um golaço de Victor Andrade no primeiro tempo. Porém, o que chamou a atenção na partida foi outra coisa.

No segundo tempo do jogo, aos 32 minutos, a partida foi paralisada por alguns segundos após um drone sobrevoar o Estádio Banpará Baenão. Nele, uma bandeira com o escudo do Cruzeiro e um fantasma desenhado com a letra “C”, fazendo alusão ao Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje, o Cruzeiro é o primeiro time na zona de rebaixamento com apenas 11 pontos em 13 jogos.

Na súmula da partida, o árbitro Daniel Nobre Bins relatou o fato e disse que o responsável pelo drone, Victor Augusto Cabral, foi identificado pela polícia militar e encaminhado à delegacia. “Aos 32 minutos do segundo tempo (…) foi observada a presença de um drone sobrevoando o campo de jogo. (…) Após a partida fomos informados que a polícia militar identificou os autores do ato como sendo Victor Augusto Cabral e João Paulo Elisiario. Os mesmos foram conduzidos à delegacia para registro de boletim de ocorrência”, relatou.

Após prestarem esclarecimentos na seccional do bairro do Marco, a dupla foi liberada pelos policiais.

