A seleção feminina de futebol iniciou os jogos olímpicos em Tóquio com o pé direito vencendo da China com coleada, iniciamos bem a busca pelo tão desejado oura nas olímpiadas com gols de Marta 09, Debinha 21, marta 73, Andressa A. 81 e Beatriz 88.

Imagens Tv Globo