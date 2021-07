Um homem saiu ferido do local e ainda não se sabe o seu estado de saúde

Na manhã de domingo (18), dois homens começaram a brigar entre si com dois facões. O perigo da situação era tão iminente, que populares tentaram separar os dois com pedaços de pau. Um indivíduo saiu ferido e ainda não se sabe o estado real de saúde. As imagens foram registras em Curralinho, município do Marajó.

| Reprodução / TV RBA