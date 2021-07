vídeo: PM é investigada por aparecer dançando funk com arma na cintura

Uma policial militar de Mato Grosso do Sul, está sendo investigada após repercussão negativa de um vídeo em que ela gravou para o Tiktok, ela aparece fazendo umas das trends mais executadas do momento ‘Chama teu vulgo malvadão’, ela aparece dançando com uma arma na cintura e tomando cerveja.

Após a repercussão negativa a militar apagou o vídeo e todas as suas redes sociais, foi aberto procedimento administrativo pela PM para apurar as circunstâncias do caso. O processo de investigação deve durar de 15 a 30 dias e, só no fim, é que será determinado se haverá alguma punição. Ainda não foi explicado qual seria o tipo de punição a policial pode receber. Enquanto a Corregedoria da PMMS analisa o caso, a policial – que faz parte da corporação desde 2018 – continuará trabalhando normalmente.