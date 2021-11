Vídeo: Polícia Civil investiga PMs por derrubarem mulher com bebê de colo em abordagem

A abordagem truculento feita na última sexta-feira (05), por policiais de Itabira (MG), tem indigitando os moradores da cidade e por todo o Brasil aonde o vídeo chega.

Durante a abordagem um dos policiais derruba um mulher que estava com duas crianças, sendo uma ainda de colo, como se não bastasse o policial ainda aperta o pescoço da mulher com o joelho.

Populares tenta ajudar e pedem para que parem, a mulher com o bebê ainda no colo está sendo machucado também, então uma mulher se aproxima e tenta retirar o bebê até que consegue, isso tudo aconteceu no centro da cidade, na Avenida João Pinheiro.

Agora as imagens estão sendo analisadas pela PC para que os policiais respondam a rigor da justiça.

A prefeitura da cidade se pronunciou por meio de nota.