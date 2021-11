Vídeo: professor de medicina de Belém diz a aluna, ‘quando for estuprada vai ser no seco?’

Um vídeo que causou revolta na internet na noite desta quinta-feira, 25, mostra um professor de medicina questionando uma aluna, durante a aula, se ela gostaria de usar lubrificante quando fosse estuprada ou se preferia “no seco”. O homem seria docente do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) e da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

As imagens registram a frase sendo dita após o docente, que ensinava somente mulheres a fazer um processo de intubação em paciente, usando um boneco, questionar se a estudante havia lubrificado o tubo. Ela admite que não. Assista!

Em vez de imediatamente explicar o que deveria ser feito e prosseguir a aula, o docente lança: “Quando a senhora for estuprada vai levar KY ou vai preferir no seco mesmo?”, disse.

O caso foi tomado por revolta, e por esse motivo, algumas pessoas compartilharam o sentimento de repúdio, que também acontecerá em forma de manifestação em frente à faculdade onde o docente trabalha, nesta sexta-feira, 26.

Por: Roma News