Vídeo: tentativa de assalto a banco em Xinguara

Um criminoso invadiu uma agência bancária, na manhã desta quinta-feira, 10, na avenida Xingu, município de Xinguara, na região sudeste do Pará.

Segundo informações preliminares, o gerente do local foi vítima de um crime conhecido como ‘sapatinho’. O funcionário, que ainda não teve o nome divulgado, foi buscado em casa pelos criminosos e levado até o banco, que hoje estava com uma grande movimentação de pessoas desde as primeiras horas da manhã devido ser data de pagamento de empresas na cidade.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu frustrar a ação criminosa. O ‘sapatinho’ ocorre quando a vítima da ação criminosa é um funcionário de instituição financeira que, sob ameaça, é forçado a retirar valores da própria instituição e entregar ao sequestrador. Os bandidos, na maioria das vezes, fazem chantagens com funcionários dos bancos e ameaçam suas famílias. O crime é entendido como extorsão mediante sequestro, cuja pena pode variar de 8 a 15 de reclusão.

