Matrículas para a escolinha de iniciação esportiva da Semel seguem até 18 de junho

São ofertadas dez modalidades para crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos de idade e para esse ano quem tiver interesse, a zumba atende o público acima de 16 anos.

Aqueles que sonham em começar a prática de alguma modalidade e quem sabe um dia se tornar atleta profissional, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) oferece a oportunidade com o projeto social Esporte e Cidadania.

A expectativa é atender inicialmente cerca de 5 mil alunos dentro das modalidades de vôlei de quadra e de areia, futsal, futebol, futebol society, jiu-jitsu, karatê, judô, balé, capoeira e zumba.

Os pais ou responsáveis precisam estar atentos à documentação exigida como cópias da declaração escolar, documentos pessoais da criança e do responsável, cartões do Bolsa Família (se houver), vacinação atualizada, cartão do SUS e comprovante de endereço.

Segundo o secretário de esporte e lazer, Leandro Gambeta, a Semel preparou dez polos e a novidade é a inclusão da zona rural. “Além dos polos já conhecidos, vamos oferecer matrículas também no bairro Novo Brasil, uma das maiores unidades da Semel, já na região da Palmares Sul e Palmares II, Vila Sansão, Cedere I e Vila Onalício Barros. De início a zona rural terá o futebol, que foi o pedido dos moradores dessas regiões”, declarou o secretário.

De acordo com Dinho Marcos, coordenador geral de Esporte da Semel, a previsão que as aulas iniciem no mês de agosto e para que os novos alunos tenham conforto durante as aulas a gestão vem desde o mês de abril montado uma força tarefa para revitalizar os campos e na elaboração de projetos de construção para mais espaços esportivos.

“Queremos que nossos alunos sejam recebidos com carinho, para isso o departamento de obras e reformas tem cuidado da manutenção dos polos, da capacitação dos nossos instrutores com vários treinamentos e dessa forma garantir o melhor para o público que vamos atender”, pontuou o coordenador.

Você sabia?

A escolinha da Semel já fez parte da história de atletas mundiais como Thiego Marques que atualmente é integrante da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Ele está em fase classificatória para as Paralimpíadas de Tóquio que vão acontecer no Japão no mês de agosto desse ano. Além do judoca, no esporte de quadra Max Lima está se preparando para compor a Super Liga A de vôlei da cidade de Urbelândia/ MG, uma das maiores equipes da modalidade do Brasil .

A Semel chega com uma nova proposta ao lançar o Projeto Esporte e Cidadania (PEC). “Queremos que nossos alunos não só pratiquem o esporte porque gostam, mas se tornem profissionais do futuro. Nossa meta sempre foi e continuará sendo a inclusão dos nossos alunos em competições nacionais e internacionais”, declarou o titular da Semel, Leandro Gambeta.

As matrículas das escolinhas seguem até o próximo dia 18 de junho para crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos e para a zumba a partir de 16 anos de idade.

