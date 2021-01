Vigilante noturno é morto a tiros

Um vigilante noturno foi morto na noite desta quarta-feira, 20 de janeiro, na BR-020, próximo ao Posto Cajueiro, zona rural de Monsenhor Hipólito.

De acordo com as primeiras informações que chegaram à nossa redação, o vigilante identificado até o momento apenas como Cícero, conhecido como “Cição da 020” estava em sua residência quando foi acionado por dois homens que chegaram em um moto.

O vigilante ao sair para o lado de fora da residência foi alvejado a tiros conseguindo ainda empreender fuga seguindo para dentro do quarto de sua casa. Mesmo assim um dos homens o perseguiu e desferiu mais tiros de arma de fogo. Cícero morreu no local. As informações dão conta que Cícero era casado e tinha dois filhos.

A Polícia Militar segue em diligências na tentativa de localização e captura dos envolvidos.

Fonte: www.falapiaui.com