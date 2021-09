Workshop traz orientação para empresários sobre como fazer um bom planejamento

A iniciativa é da Acip e Redes/Fiepa com apoio da Vale

A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Parauapebas (ACIP) e a REDES/Fiepa, promovem na quarta-feira, 29/9, a 2ª edição do Workshop “Canvas Business”. A ação será realizada no auditório da ACIP, de forma presencial, respeitando os protocolos de prevenção da Covid-19 (distanciamento social, uso de máscara e uso de álcool em gel). O número de vagas é limitado a 50 participantes.

Entre os assuntos que serão tratados no workshop estão: como montar o planejamento da sua empresa em apenas uma folha; a importância de entender o papel de cada item na operação do seu negócio; como construir projetos e planejar junto com a sua equipe de trabalho e como montar na prática um projeto.

A programação conta com o apoio da Vale e integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Territorial da empresa, também desenvolvido em cumprimento ao licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama.

Serviço:

O que? 2ª edição do “Canvas Business”

Quando? 29/09/2021(quarta-feira)

Onde? Sede da ACIP, na Rua Vinte e Quatro de Março, 2 – Rio Verde

Horário? A partir das 18h

Vale.com