A casa caiu, Guarda Municipal acaba com festa clandestina em Parauapebas

Jovens se reúnem e fazem festa clandestina, musical alta, bebidas e supostamente drogas foram encontras no local, muita gente aglomeração e folia

Apenas na noite de segunda-feira foi ´divulgado´ um vídeo aonde mostra a Guarda Municipal de Parauapebas dando fim a uma festa clandestina no Complexo VS10, no vídeo podemos observar muitos jovens aproximadamente 50, que estavam reunidos fazendo uma festinha, com muita bebida e até drogas segundo as imagens que circulam nas redes sociais.

Na semana anterior a polícia militar e a Guarda Municipal tinham acabado com outra festa no Bairro Tropical, essas são bairros distante do centro, então as pessoas pensam que podem fazer festas, porem a população está atenta ao disk aglomeração: (94)33468891 ou (94)992780431.

Da Redação