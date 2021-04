PF monta operação para prender traficantes de mulheres

As investigações da operação de hoje, batizada de Harem BR, começaram em 2019

Uma operação da Polícia Federal para prender os responsáveis pelos crimes aqui no Brasil e exterior. foi deflagrada nesta terça-feira (27) em seis estados brasileiros. O objetivo é combater esse tráfico internacional de mulheres que são levadas do Brasil para serem exploradas em vários países.

Segundo a Polícia Federal, no total, nove mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva, estão sendo cumpridos. Cinco pessoas estão sendo acusadas pelo crime, no entanto, podem estar fora do Brasil, mais precisamente no Paraguai, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Austrália. Por conta disso, a PF pediu a inclusão do nome deles na Difusão Vermelha da Interpol.

Os mandados foram expedidos e cumpridos pela 1ª Vara da Justiça Federal em Sorocaba nas cidades de São Paulo (SP), Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR), Venâncio Aires (RS), Lauro de Freitas (BA) e Rondonópolis (MT).

Somente em São Paulo, três mandados de busca e um de prisão foram cumpridos. De acordo com a PF, o principal alvo da operação foi preso na cidade, no bairro de Granja Julieta, zona sul.

As investigações da operação de hoje, batizada de Harem BR, começaram em 2019, em inquérito conduzido pela Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba (SP). A apuração se deu a partir de desdobramento da denominada Operação Nascostos, que desarticulou um grupo de estelionatários que praticava fraudes pela internet, mediante a clonagem de cartões de crédito.

Durante a Nascostos, a PF notou que algumas das compras feitas pelos estelionatários com cartões clonados foram de passagens aéreas, as quais tiveram como destinatárias duas garotas de programa que viajaram a Doha, no Catar.

Ainda segundo a PF, as vítimas de exploração sexual foram identificadas e relataram cerceamentos de direitos a que foram submetidas nesse destino, bem como que receberam as passagens de um indivíduo que as agenciou para a prática dos atos de prostituição.

Até o momento, a investigação apontou que o Brasil, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Catar e Austrália foram os países onde as vítimas foram exploradas. Para isso, uma rede de agenciadores/aliciadores estaria envolvida, tanto no Brasil quanto em outros países.

Há indícios, ainda, de que garotas menores de 18 anos foram aliciadas em algumas viagens ao Paraguai.

A PF investiga ainda, a apresentação de documentos possivelmente falsos perante a Embaixada da Austrália no Brasil para dar entrada em pedidos de vistos australianos, como holerites e comprovantes de vínculos empregatícios.