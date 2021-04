Tribunal do Crime de Manaus aplica punição severa em trio de bandido que assaltou e agrediu idosa; veja vídeos

Manaus (AM)- Imagens enviadas ao Portal CM7 neste domingo (25), mostram o momento em que o ‘Tribunal do Crime’ aplica uma punição severa em três bandidos do bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. O caso aconteceu na tarde de sábado (24).

Nas imagens podemos observar que os três bandidos recebem pauladas para não roubarem mais no local. Um dos membros do tribunal diz que não pode mexer com ninguém daquela área.

“Tu não vai bagunçar aqui não, mano”, diz o membro. Os três rapazes teriam roubado e agredido uma idosa, e por isso foram espancados.

veja o vídeos:

portalcm7.com