Grávida de 7 meses foi assassinada pelo vizinho

Elis Naiara de Oliveira, de 22 anos de idade, que estava grávida de 7 meses foi covardemente assassinada pelo vizinho, Isael da Silva, no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará. O caso foi registrado com feminicídio.

O crime aconteceu na comunidade rural Ramal Sempre Alegre, na tarde de ontem (25). Depois de cometer o assassinato da jovem, o acusado fugiu do local com a arma, uma mochila em uma motocicleta.

A vítima morava com a mãe, na comunidade próximo a Vila Forquilha, ela tinha saído de casa para tentar área no aparelho celular, quando foi atingida com um tiro na cabeça, segundo a polícia.

Vítima e o acusado tinha discutido dias antes do crime, por conta da aplicação de veneno que resultou na morte das plantas da mãe da Elis. Durante a discussão Isael prometeu efetuar um tiro na cabeça da mãe da jovem.

O caso chocou moradores de Tomé-Açu, e revoltou familiares e amigos que estão inconformados e pedem por Justiça.

