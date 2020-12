Adolescente grávida sofre estupro cometido pelo amigo do marido

Uma jovem casada de 16 anos com um entregador de delivery e que está grávida de 4 meses foi estuprada por um homem que se dizia amigo do esposo da vítima, no bairro Parque Universitário, na zona Leste de Teresina.

O acusado identificado como Felipe da Silva Oliveira, foi até a casa da adolescente informando que era amigo da família e que esperaria o marido, quando acabou cometendo o crime.

A jovem está traumatizada e foi levada para Maternidade Evangelina Rosa, onde passou por exame que comprovou o crime e o criminoso foi preso pela PM e levado para Central de Flagrantes de Teresina.

A jovem estava sob ameaça de uma faca na barriga. “Ele falou que era amigo do meu marido, eu acreditei e foi assim que aconteceu o crime. Ele me perguntou se meu marido ia demorar muito e depois que ele praticou o ato me falou que sai todos os horários que meu marido saia e chegava”, disse.

A vítima conta ainda que o suspeito ameaçava matar seu filho. “Ele disse que isso era uma vingança que ele queria se vingar do meu marido e antes de sair ficava falando que se eu falasse alguma coisa ele ia atras da minha família, mas nao sei qual é a vingança”, declarou.

