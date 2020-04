Atenção, moradores dos bairros União e Rio Verde!

Com o início das obras do Prosap, o maior programa de saneamento ambiental e obras múltiplas de Parauapebas, trechos de algumas ruas do seu bairro serão interditados.

As interdições não serão simultâneas. Irão ocorrer de forma programada nas seguintes vias:

Rua O – entre as ruas 18 e 19, bairro União.

– entre as ruas 18 e 19, bairro União. Rua Sol Poente – entre as ruas 19 e Guanabara, bairro Rio Verde.

– entre as ruas 19 e Guanabara, bairro Rio Verde. Rua Guanabara – entre as ruas Sol Poente e Rio de Janeiro, bairro Rio Verde.

– entre as ruas Sol Poente e Rio de Janeiro, bairro Rio Verde. Rua Rio de Janeiro – entre as ruas 18 e Guanabara, bairro Rio Verde.

Agentes de trânsito da prefeitura farão a sinalização das alterações nas vias.

Fique atento! Haverá deslocamento de máquinas pesadas, barulho e poeira, mas os transtornos são temporários. Tudo para o avanço do desenvolvimento da nossa cidade, que ficará ainda melhor após as obras.

Realização – Prefeitura de Parauapebas e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP