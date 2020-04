últimos dias para se inscrever no edital para encontrar soluções que reduzam os impactos do Coronavírus na sociedade

Programa com investimento de até US$ 1 milhão tem o apoio do Hospital Israelita Albert Einstein e da Rede Mater Dei de Saúde

A Vale, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e a Rede Mater Dei de Saúde, lançou o edital “Vale COVID-19 Desafio” com o objetivo de apoiar soluções que reduzam os impactos do novo Coronavírus (Covid-19) na sociedade. As inscrições, que devem ser feitas pelo sitewww.vale.com/covid19desafio , terminam no próximo domingo, 5/4. O apoio será feito por meio de aportes financeiros ou conectando parceiros para que essas soluções possam ser colocadas em prática em no máximo 15 dias. O investimento será de até US$ 1 milhão.

O programa busca potencializar a capacidade de inovação no Brasil trazendo em tempo recorde soluções que possam minimizar o impacto da pandemia e trazer qualidade de vida a todos. O foco é atrair e facilitar o acesso a soluções nas áreas de prevenção e rastreamento de risco, triagem e diagnóstico, monitoramento e acompanhamento de pacientes, e cuidados intensivos. Até a última quinta-feira, 2/4, um total de 487 proponentes já haviam se inscrito para participar do edital.

A Vale entrará com o custeio dos recursos financeiros necessários para efetivar os projetos. O Hospital Israelita Albert Einsten e a Rede Mater Dei de Saúde farão a avaliação técnica de critérios de aprovação das propostas inscritas e o apoio e mentoria para escalar essas soluções de forma rápida. Após a fase de aprovação, os projetos selecionados passam por uma validação documental e jurídica que irá definir o repasse de verba ao proponente, que deverá comprovar a aplicação dos recursos e resultados obtidos de acordo com o termo de parceria assinado previamente.

O programa também conta com o apoio de outros atores do ecossistema de inovação, como aceleradoras de start-ups, e está aberto à adesão de qualquer entidade que queira contribuir para viabilizar as soluções apresentadas, como governos, entidades públicas, pesquisadores e universidades. Busca-se ainda apoiadores no Brasil e no exterior que queiram participar dedicando-se a trazer a escala necessária à essas soluções. O contato pode ser feito pelo site do programa.

“O mundo todo enfrenta o desafio da Covid-19 e a Vale, como uma empresa global, quer ser uma catalisadora e conectora de soluções para reduzir os impactos dessa crise, usando a inovação aberta como meio. Essa iniciativa se insere no novo pacto com a sociedade que buscamos estabelecer, por meio do qual queremos criar um impacto positivo, indo além de impostos e projetos sociais e tornando-se um acelerador de todo o ecossistema, como facilitador e orquestrador de desenvolvimento nas áreas em que atuamos”, afirma Alexandre Mosquim, da equipe de inovação aberta da Vale.

