Belém: PC cumpre mandados e prende suspeitos

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Civil do Pará deflagrou a segunda fase da operação “Mãos de Magneto”, voltada ao combate de furtos e roubos de celulares em estádios e grandes eventos realizados em Belém. A ação é coordenada pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos e tem como foco o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão.

Os oito alvos da operação estão localizados no bairro do Benguí, em Belém. Os demais foram identificados nos municípios de Benevides e Cametá. Os mandados foram expedidos para apreensão de aparelhos celulares com suspeita de origem ilícita — furtados ou roubados em eventos com grande concentração de público.

Dois integrantes de uma facção criminosa foram presos durante o cumprimento das ordens judiciais.