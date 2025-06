Morador de Parauapebas cai em golpe e perde R$ 1.300 ao tentar comprar areia por anúncio

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (4), na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, e segundo o Boletim de Ocorrência, o comprador Maicon foi atraído por um anúncio de venda de areia e entrou em contato com uma suposta vendedora por aplicativo de mensagens.

A tentativa de comprar uma carga de areia pela internet terminou em prejuízo para um morador de Parauapebas, que caiu em um golpe de estelionato e perdeu R$ 1.300, após confiar em um anúncio veiculado por meio do Facebook.

A mulher solicitou o pagamento antecipado do valor, afirmando que a carga só seria descarregada após confirmação do depósito em conta. O comprador realizou a transferência via pix para uma chave vinculada ao nome Eduardo e enviou o comprovante.

As conversas mostram a mulher insistindo para que o pagamento fosse feito imediatamente, alegando que o motorista não descarregaria a areia sem a confirmação bancária. A linguagem aparentemente informal e repetitiva foi utilizada para gerar confiança e acelerar o processo da fraude.

Material não foi entregue e contatos foram bloqueados.

Após o pagamento, o motorista do caminhão – cuja placa também foi mencionada na ocorrência – informou que não havia recebido nada e que a entrega não poderia ser realizada. Em seguida, o comprador tentou entrar novamente em contato com a mulher, mas foi bloqueado nas mensagens e chamadas.

A Polícia Civil agora apura o caso como estelionato, conforme previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, e orienta que a população tenha cautela com negociações feitas pela internet.