Buracos e entulhos tomam conta de várias ruas do Bairro da Paz

Um dos bairros mais populosos da cidade vem sendo alvo de reclamações por parte de seus moradores.

Vários moradores daquele bairro procuraram a nossa equipe de reportagem pra falar dos transtornos vividos por eles, ruas esburacadas, entulhos, bueiros sem tampas e serviços de canaletas não acabados são os principais motivos em que eles vêm reivindicando junto a Secretaria de Obras do Município e não são atendidos segundo os mesmos.

O bairro vem passando por esses problemas desde o mês de setembro do ano passado e até agora ainda não foram atendidos pelo poder público, também relataram que já fizeram várias visitas a secretaria responsável por esse setor mais em nenhum momento suas reivindicações foram atendidas e que está cada dia mais difícil conviver com as ruas embruacadas e cheias de lixos.

O seu Emanuel da Silva diz que já não acredita mais que o problema seja resolvido ou os transtorno passado por ele e vizinhos, segundo o mesmo os problemas são de fáceis soluções como o mesmo relatou que já cansou de procurar a SEMOB, “não credito mais em promessas pois todas as vezes que eu fui lá na secretaria sempre a mesma coisa acho até que já abusaram minha cara lá, por isso não acredito”.

Já pro seu Pedro Emilio ele acha que o bairro passa por isso, por falta de compromisso de seus governantes com os munícipes, “eu moro neste bairro cerca de 27 anos e nunca havia visto não só o bairro em que moro, mais uma cidade por completa dessa forma fico triste em saber que uma cidade tão rica como esta, está dessa maneira”, frisou ele.

A nossa equipe procurou o secretário de obras do município Wanterlor Bandeira Nunes e o mesmo falo que está com uma equipe que já está realizando alguns serviços de recuperação de algumas ruas como a Daniela Peres e Rui Barbosa, e que já está sendo designada mais uma equipe pra assim solucionar os problemas de outras ruas do bairro da paz.

O secretário também afirmou que devido estarmos no período de chuva os serviços estão um pouco lento mas garante que todas as ruas que se encontram com problemas no bairro da Paz serão solucionados, frisou Wanterlor.

Da Redação