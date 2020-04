Empresário João Claudino, dono do Armazém Paraíba, morre aos 90 anos

O empresário João Claudino Fernandes morreu aos 90 anos de idade, nesta sexta-feira (24), em Teresina. O co-fundador do Grupo Claudino estava doente há algum tempo. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte do empresário. A família informou que não haverá velório.

O paraibano abriu o Armazém Paraíba em Teresina no ano de 1968. Ao longo de mais de 50 anos de trabalho no ramo empresarial, João Claudino se tornou dono de uma das maiores redes varejistas do Nordeste, tendo mais de 10 empresas com sedes na capital piauiense e empregando mais de 17 mil funcionários.

João Claudino começou nos negócios junto com o irmão Valdecy, mas os irmãos decidiram separar as empresas em 2013. Valdecy ficou com a Socic (Sociedade Comercial Irmãs Claudino), que abriga os negócios de transportes, a administradora de cartões de crédito e um shopping. João ficou com o Grupo Claudino, que controla o Teresina Shopping, a Houston e o Armazém Paraíba.

João Claudino Fernandes, 89 anos, é natural da cidade de Luís Gomes, Rio Grande do Norte. Nasceu no dia 21 de junho de 1930, filho de João Claudino Sobrinho, Seu Joca, e Francisca Fernandes Galiza, Dona Francisquinha. Casado com Maria Socorro de Macêdo Claudino, in memoriam. O casal teve cinco filhos João Vicente, Cláudia Maria, João Júnior, Alayde Christine e João Marcello.

Na capital piauiense, ele chegou em 1968, dez anos após a inauguração do primeiro Armazém Paraíba ser instalada em Bacabal, no Maranhão. Com uma visão inovadora e comprovando a vocação para os negócios, João Claudino, ao lado do irmão Valdecy Claudino, transformou as suas lojas em uma das maiores redes varejistas do Brasil e a maior do Norte/Nordeste, com empresas instaladas, inclusive, na região Sudeste do Brasil. Seu João, como sempre foi conhecido carinhosamente pelos piauienses, foi um grande incentivador da cultura local e criatividade nordestina por meio de uma sensibilidade única.

Empreendedor nato, João Claudino mudou a forma de fazer comércio no Piauí. Com perfil arrojado, Seu João diversificou suas atividades empresariais, de acordo com as necessidades do mercado, construindo um dos grupos empresariais mais importantes do país, atuando além do comércio, com indústrias e serviços.

