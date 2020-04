Confira quais são os atendimentos do DMTT neste período de decreto municipal

Em cumprimento às medidas preventivas contra o novo coronavírus, o atendimento presencial no prédio do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) está suspenso, para evitar aglomerações. Durante este período de decreto municipal, o órgão está recebendo demandas administrativas por telefone e e-mail. Confira:

Dúvidas/solicitações de interdição de vias e operações no tráfego, são feitas pelo e-mail: coordenadoria.dmtt@parauapebas.pa.gov.br ou pelo telefone: 3356 0611.

Consultas sobre infrações de trânsito e resultado de processos podem ser solicitadas pelo e-mail: processamento.dmtt@parauapebas.pa.gov.br ou pelo telefone, no número 3346 – 4644. O atendimento neste número é das 8h às 14h.

Neste caso, o prazo é de até 72 horas para a resposta. O DMTT não está protocolando processos, mas o requerente não será penalizado em relação aos prazos.

Boletim de Acidente de Trânsito (o solicitante deve enviar junto ao pedido cópia de um documento pessoal com foto e do documento do veículo envolvido no acidente). Solicitação pelo e-mail: estatistica.dmtt@parauapebas.pa.gov.br

Cartão de Vaga Preferencial para idoso e deficiente físico, solicitações pelo e-mail: estatistica.dmtt@parauapebas.pa.gov.br.

Para Boletim de Acidente de Trânsito e para o Cartão de Vaga Presencial o prazo de resposta é de 72 horas.

Além desses serviços, os agentes do DMTT também estão nas ruas da cidade com os serviços de fiscalização, operação e segurança viária para as equipes das barreiras sanitárias.

