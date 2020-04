Rua São Francisco no Bairro da Paz é interditada por moradores

No final da manhã de sábado, 25 uma das ruas de grande fluxo de veículos do barro da Paz foi interditado por moradores

A nossa equipe de reportagem esteve no local e conversou com alguns moradores que alegaram que a decisão do bloquei da rua se deu devido vários acidentes causados por conta de um buraco que tem naquele local.

O buraca segundo a dona Rita da Conceição já tem mais de 10 meses a mesma relatou que só ela já procurou mais de quatro vezes a secretaria responsável, e todas as vezes que foi lá eles falavam pra ela que iriam atender à reivindicação dela e dos demais moradores, e até a agora não fizeram nada” frisou dona Rita”.

Em um dos acidentes no local da interdição um rapaz ficou desmaiado por cerca de 15 a 25 minutos ate a chegada do SAMU, esse é foi só um dos casos relatados a nossa equipe de reportagem, os moradores também falaram do perigo que o buraco vem trazendo aos moradores, pois os carros e motocicletas circulam em velocidade acima do normal naquele trecho e quando se deparam já está em cima e quando tentam desviar o risco de acidente se torna ainda maior.

Eles pedem ao secretário que resolvam essa situação e reforçam o pedido também a secretaria de trânsito do município da reivindicação de um quebra-molas para o local pedido esse que já foi feito junto a mesma e não foram atendidos até o momento.

o secretário Wanterlor Bandeira falou com o a nossa equipe na última sexta-feira , 24 onde frisou que já tem uma equipe trabalhando nas ruas Daniela Peres e Rui Barbosa, e que já está sendo designada mais uma equipe pra assim solucionar os problemas de outras ruas do bairro da paz e que a rua São Francisco está entre elas.

Da Redação