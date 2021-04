caminhoneiro é flagrado transportando minério ilegal

Motorista e proprietário do caminhão foram presos em flagrante pelo crime de usurpação de bem da União

A Polícia Federal (PF) autuou em flagrante dois homens acusados de transportar minério ilegalmente na rodovia Transamazônica, em Marabá, cidade do sudeste paraense, na última quarta-feira, 7.

Por volta das 5h30, a Polícia Militar de Marabá avistou um caminhão trafegando em alta velocidade nas proximidades do Posto Serra Dourada. Após o comando de parada do veículo, foi constatado que se tratava de transporte ilegal de minério. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal.

Ainda no momento da abordagem, o proprietário do veículo compareceu. Ambos, motorista e proprietário do caminhão, foram presos em flagrante pelo crime de usurpação de bem da União, previsto no art. 2º, §1°, da Lei 8.176/91, uma vez que não forneceram documentos comprobatórios da regularidade da origem do minério, que são: Licença de Operação (emitida por órgão ambiental competente) e Guia de Utilização (expedida pela Agência Nacional de Mineração).

Roma news