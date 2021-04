Canaã dos Carajás confira as vagas de empregos Sine

O Sine de Canaã dos Carajás divulgou novas vagas em aberto nesta quarta-feira (28). Devido à pandemia de Covid-19, seguindo determinações dos decretos estadual e municipal, todos os atendimentos presenciais foram suspensos.

Os interessados devem enviar currículo com CPF para [email protected]

No assunto do e-mail, o profissional deve incluir o nome da vaga de interesse, de acordo com o seu perfil profissional.

Trabalhadores que são do grupo de risco da Covid-19 não serão aceitos na triagem para as vagas.

ASCOM/Pmcc