Cantora gospel é agredida pelo marido em shopping

O cantor Juninho Black, irmão da cantora Quesia Freitas, publicou vídeo da violência nas redes sociais e contou que a irmã era agredida há mais de um ano; o agressor, Bruno Feital, está foragido

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que a cantora Quesia Freitas foi agredida fisicamente por seu marido, Bruno Feital, em um shopping no Rio de Janeiro. Homens que passavam pelo local conseguiram parar o agressor, enquanto uma mulher que filmava a violência pedia para ele soltar Quesia.

As imagens foram publicadas pelo cantor gospel Juninho Black, que pediu ajuda para dar visibilidade ao caso. Ele contou que a irmã vinha sendo agredida há mais de um ano.”Cenas fortes e revoltantes! Minha irmã de sangue @quesiafreitasoficial foi agredida anteontem no Américas Shopping Recreio RJ na frente de todos. O AGRESSOR é o atual marido dela brunofeitaloficial que vem a agredindo há mais de um ano. Minha irmã vem sofrendo tortura psicológica, abuso emocional, agressões físicas e coação”, escreveu ele.

“Resolvi trazer a público o caso agora depois de perdoar várias vezes. Ele a agrediu dessa vez em público e repercutiu através do Instagram @recreionosso e outros grupos. Família, não quero que minha irmã caia nas estatísticas de feminicídio. Tenho outros vídeos de agressões em local público e as autoridades ainda não colocaram esse animal na cadeia”, desabafou.

“A gente só acredita quando acontece dentro da nossa família e infelizmente dessa vez está acontecendo com minha irmã. Autoridades responsáveis, aqui fica o apelo para que esse covarde pague pelo que vem fazendo com minha irmã e todo transtorno que está trazendo a minha família. Ele tem que estar atrás das grades. Peço ajuda a todos vocês amigos e artistas compartilhem o caso e a foto dele para chamar atenção da justiça”, pediu.

Nesta terça (24), ele agradeceu o apoio e disse que tem três advogados cuidando do caso. Quesia conseguiu uma medida protetiva para proibir o agora ex-marido de chegar perto dela. Bruno está foragido.

Em entrevista ao programa Balanço Geral nesta terça, ela contou que as agressões começaram no dia seguinte ao casamento, há cerca de um ano. Disse ainda que Bruno era muito ciumento e possessivo e que a proibia de sair sozinha. A cantora está se recuperando do trauma em São Paulo.

Fonte: www.meionorte.com