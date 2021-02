Concluída a 1º fase da vacinação contra a covid-19 nos profissionais de saúde

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Parauapebas, 1.222 profissionais de saúde foram imunizados com a primeira remessa de vacinas contra a covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. A prioridade foi para os que atuam na linha de frente do atendimento aos casos de pessoas com a doença.

A vacinação iniciou dia 19, na ala de atendimento aos casos de covid-19 do Hospital Geral de Parauapebas (HGP) e prosseguiu na UPA, Samu, Unidades Básicas de Saúde (UBS) polo, Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), UBS da zona rural, setor de epidemiologia e no Aconchego do Idoso.

“A vacinação é importante porque imuniza a gente, que está na linha de frente, e nos dá mais segurança nessa batalha. Isso certamente nos ajuda a oferecer um atendimento de mais qualidade à população”, destaca Thiago Tinelli, enfermeiro da ala de covid-19 do HGP

Os profissionais da rede privada também foram vacinados, 110 doses foram aplicadas em quem trabalha na linha de frente da covid-19 no Hospital Yutaka Takeda, UTI Intensicare, Hospital São Sebastião e Hospital Santa Terezinha. No aconchego dos idosos foram vacinados os profissionais de saúde que atuam lá e também 17 idosos.

Na primeira remessa de doses de vacina, o Ministério da Saúde também destinou 1.057 para a comunidade indígena, a vacinação nas aldeias iniciou quinta-feira, 21, pelos profissionais de saúde da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), governo federal.

O município aguarda o envio de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde, para prosseguir com o plano de vacinação de acordo com as orientações estabelecidas no Plano Nacional de Imunização.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Semsa

Assessoria de Comunicação – ASCOM