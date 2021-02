Pai é preso suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos

As investigações que resultaram com a prisão do suspeito identificaram, através de perícia médica, lesões no órgão genital da vítima

Um homem foi preso na segunda-feira (1º), acusado de estuprar a própria filha de 12 anos no município de Demerval Lobão. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil, que contou com o apoio da Coordenação de Recursos Especiais – CORE para o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

As investigações que resultaram com a prisão do suspeito identificaram, através de perícia médica, lesões no órgão genital da vítima. Após o resultado pericial e os depoimento da menor juntados ao inquérito policial, o delegado titular da Polícia Civil de Demerval Lobão representou pela prisão preventiva do pai da criança à Justiça.

Na segunda, equipe da Coordenação de Recursos Especiais, com o apoio da Polícia Civil de Demerval Lobão, deram cumprimento ao mandado judicial em desfavor do suspeito, que foi preso em casa, no município, e encaminhado para o sistema prisional.

A Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário que continuam atuando de maneira eficaz, assegurando a segurança dos cidadãos.

