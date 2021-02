Hospital Yutaka Takeda avança em serviços de humanização e realiza mais de 200 mil atendimentos em 2020

Unidade está entre os melhores hospitais do país, atua com certificação máxima da área da saúde e alcançou índice de 94% de aprovação dos usuários

Reconhecido como um dos melhores hospitais do Brasil, o Hospital Yutaka Takeda (HYT), localizado no meio da Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas (PA), realizou 200.797mil atendimentos em 2020. A unidade é gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos.

O número engloba internações, cirurgias, consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência, além de 479 partos. Para o diretor hospitalar do HYT, Marcos Silveira, 2020 foi marcado pelo desafio do combate ao coronavírus e muito trabalho.

“A Covid-19 trouxe a necessidade de agirmos e de nos moldarmos de acordo com o avanço da pandemia. O grande diferencial de nossa unidade é a capacidade técnica e o comprometimento de nossos profissionais com a Qualidade e a Segurança do paciente. Eles demonstraram força e competência, além de muita coragem diante do cenário pandêmico a ser combatido”, enfatizou Silveira.

Entre as diversas mudanças, destaque para a inauguração de um ambulatório moderno, com estrutura acolhedora, proporcionando mais conforto e segurança para usuários e profissionais.

Atendimento aos casos de Covid-19

No enfretamento ao novo coronavírus, a gestão do Hospital Yutaka Takeda ampliou o número de leitos com atendimento exclusivo aos casos relacionados com a doença, além da criação de um Pronto-Socorro Gripar, exclusivo para os cuidados de pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19.

A unidade também buscou suprir a necessidade da população na abertura de uma Unidade de Pronto Atendimento 24h nas especialidades de clínica e pediatria, no núcleo urbano de Parauapebas.

Ao todo, o Yutaka Takeda realizou 9.464 mil atendimentos emergenciais de Covid-19 no ano passado.

Antes do início da pandemia no Brasil e durante o ano de 2020, os profissionais do hospital receberam treinamentos específicos sobre a doença. Além de orientações sobre os cuidados clínicos, higienização, distanciamento social e uso de EPIs. Os colaboradores também foram incentivados às boas práticas relacionadas à saúde pessoal, como alimentação e saúde mental.

Saúde e humanização na assistência

Entre as diretrizes assistenciais da Pró-Saúde, a humanização no atendimento continuou entre as principais práticas da unidade mesmo com o cenário da pandemia e as complexidades no tratamento da doença.

Com todos os cuidados de prevenção à Covid-19, a Comissão de Humanização, com apoio da equipe multiprofissional, adaptou ações que buscam levar mais conforto emocional aos pacientes.

Entre as ações estavam projetos como o Correio Afetivo, que busca levar mensagens de apoio, incentivo e perseverança enviadas aos pacientes, além da possibilidade da realização de videochamadas com familiares.

Sucesso na ortopedia

Uma das grandes novidades do Yutaka no ano de 2020, e inédito no município, foi a realização da primeira cirurgia de prótese ortopédica. O procedimento durou cerca de 1h30 e contou com o apoio de uma equipe composta por oito profissionais.

Erivelto Rodrigues da Silva, de 48 anos, que recebeu a prótese de quadril, comemorou o atendimento recebido na unidade. “Agradeço toda a equipe envolvida, desde a marcação da primeira consulta até o pós-operatório, pela qualidade e prestação de serviço”.

A diretora técnica do HYT, Roberta Pinheiro, destacou a importância da conquista para a mesorregião do sudeste do Pará, que possuí 39 municípios.

“Com esse serviço, ofertamos atendimento seguro e de qualidade, sem a necessidade do paciente se deslocar até a capital do Estado para realizar uma cirurgia de prótese ortopédica. Os avanços assistenciais obtidos pelo Yutaka Takeda reforçam a missão da unidade no cuidado prestado à população de Parauapebas”, comenta.

Modernização e avanço

Para 2021, o Yutaka Takeda está modernizando o parque de exames de imagens de Tomografia Computadorizada. O equipamento é um CT de 64 canais que que permite diagnóstico rápido e preciso de doenças, alterações funcionais e anatômicas de todo o organismo.

O HYT realizará exames não disponíveis na região sudeste do Pará, tornando-se referência para todos os exames de Tomografia incluindo as Angios TC, usada para diagnosticar problemas em todo o sistema circulatório, como aneurismas e obstruções dos vasos sanguíneos.

Reconhecimento nacional e planos em 2021

O Hospital Yutaka Takeda foi construído pela Vale em 1986 e é gerenciado pela Pró-Saúde desde 1997. Com certificação Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), a unidade possui reconhecimento nacional em qualidade e segurança na assistência ao paciente.

O hospital também foi a primeira unidade de saúde no Brasil certificada pelo Programa Nacional de Qualidade (PNQ), do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A unidade também conquistou o selo “Green Kitchen”, concedido pela Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente (Fupam), por práticas socioambientais.

Neste ano, o Yutaka Takeda planeja a modernização do seu parque tecnológico em exames de imagens. A unidade está com um novo equipamento de tomografia computadoriza, que permite um diagnóstico ainda mais rápido e preciso de doenças, alterações funcionais e anatômicas de todo o organismo.

“O hospital realiza exames não disponíveis na região sudeste do Pará, sendo referência para exames de tomografia, angiografia, incluindo todo o sistema respiratório, bem como na identificação de aneurismas e obstruções dos vasos sanguíneos”, explica Marcos, diretor Hospitalar.