Covid-19: Prefeitura inicia agendamento para vacinação de pessoas com comorbidades na faixa etária de 18 a 59 anos

No período de 31 de maio a 04 de junho, as pessoas incluídas neste grupo deverão realizar seu agendamento de forma presencial em uma das 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município no horário de 7h às 11h e das 13h às 17h ou através de um agente comunitário de saúde (ACS).

A vacinação será realizada conforme orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, ocorrendo de forma gradativa e condicionada à disponibilidade de doses recebidas pelo município.

Orientações para comprovação do grupo de pessoas com comorbidades:

Deverão apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um dos segmentos contemplados no grupo de comorbidades, atendendo as definições do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado, em versão original.

Conheça as comorbidades:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão arterial resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

Arritimias cardíacas;

Cardiopatias congênitas no adulto;

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de down;

Cirrose hepática.

