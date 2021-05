Quadrilha de roubos de moto é presa em Ourilândia

Polícia Militar prendeu ao todo nove suspeitos de participar dos crimes

APolícia Militar desarticulou uma quadrilha de roubo de motos na tarde da última sexta-feira (28) em Ourilândia do Norte, no sudeste paraense. Pelo menos nove suspeitos foram presos após a polícia receber a informação do paradeiro de uma caminhonete S10 branca, placa FNS-7566, que havia sido roubada um dia antes, em Tucumã, vizinha a Ourilândia.

As informações davam conta que havia pelo menos nove indivíduos que estavam com a caminhonete na cachoeira que fica no rio Caeteté, saída do município de Ourilândia do Norte. De posse das informações, foram acionadas duas viaturas que se deslocaram à área.