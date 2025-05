Dupla é presa em motel após série de roubos em Santarém

Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira (27), suspeitos de cometer uma série de assaltos em Santarém, no oeste do Pará. Danilo Viana Rodrigues, de 19 anos, e Eduardo Silva Fernandes, de 23, foram localizados pela polícia em um motel na avenida Turiano Meira, no bairro Diamantino, onde tentavam se esconder.

A ação policial teve início por volta das 22h da segunda-feira (26), após diversas denúncias apontarem que dois indivíduos em uma motocicleta azul estavam realizando assaltos em diferentes pontos da cidade. Um dos crimes foi registrado na avenida Padre Felipe Bettendorf, na região da Interventoria.

Com base nas informações repassadas pelas vítimas e o rastreamento de um celular roubado, os agentes conseguiram localizar os suspeitos no interior do motel. No local, a equipe policial identificou na garagem de um dos quartos uma moto com as mesmas características descritas pelas testemunhas.

Durante a abordagem, Danilo e Eduardo foram encontrados no quarto acompanhados de uma jovem. Com eles, os policiais apreenderam vários aparelhos celulares, uma réplica de arma de fogo e uma quantia em dinheiro.

Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos à 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça. A jovem que estava com eles também foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.

As investigações continuam para apurar a participação dos suspeitos em outros crimes na região.

Informações por Roma News

Foto reprodução