Lutador de MMA sofre emboscada durante madrugada na Grande Belém

Na madrugada desta quinta-feira, 29, Anderson, de 40 anos, que era lutador de MMA, foi alvo dos bandidos na Passagem da Paz, no bairro do Telégrafo, em Belém. Ele morreu na hora. O crime tem características de execução sumária, segundo os primeiros levantamentos da perícia criminal chamada ao local para os trabalhos de praxe, antes da remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Os agentes foram até o local informado e constataram a morte de Anderson. Testemunhas disseram que, na hora do crime, Anderson estaria na residência com a esposa e o filho, um adolescente de 13 anos.

Os criminosos teriam quebrado a janela da casa e entrado no quarto onde estava a família, executaram o lutador com pelo menos 10 tiros, na frente da esposa e do filho, que ficaram em estado de choque. Os suspeitos fugiram de moto.

Até a manhã de hoje, ao que parece, ninguém foi preso e nem há informação do que teria motivado o crime.