‘Pastor’ acusado de estuprar bebê é preso

A prisão de um homem acusado de estuprar um bebê de apenas oito meses, ocorrida esta semana, reacende o alerta sobre a urgência de proteger os mais vulneráveis – e o dever de punir quem os ataca.

Angelito, cidadão venezuelano que vivia em um abrigo para migrantes em Parauapebas, no sudeste do Pará, foi preso na última terça-feira (27), após dois anos foragido. O crime ocorreu em 2022 dentro do Acolhimento dos Migrantes Venezuelanos, mantido pela prefeitura do município. A vítima era filha de um casal de adolescentes, também abrigados no local.

Com a captura, Angelito deverá ser transferido para o Pará, onde responderá judicialmente pelo crime.