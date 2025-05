Parauapebas: Tentativa de homicídio termina com acusado preso em flagrante

Na noite desta última quarta-feira (28), uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar em Parauapebas. O caso aconteceu na Rua Fortaleza, no Bairro da Paz.

Segundo informações repassadas pela guarnição da Polícia Militar, uma equipe foi acionada via Centro de Controle Operacional após relatos de que um homem havia sido esfaqueado no local. A guarnição deslocou-se imediatamente até a cena, onde constatou a veracidade do ocorrido e realizou o isolamento da área até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que prestou socorro à vítima.

Testemunhas informaram que o autor da agressão havia fugido após o crime, mas poderia estar escondido em sua residência localizada na Rua Lauro Corona, no mesmo bairro. Os policiais dirigiram-se até o endereço indicado, onde encontraram o suspeito.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.