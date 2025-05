Marabá: PM deflagra operação e prende suspeito com drogas

Nessa última quarta-feira (28), a Polícia Militar deflagrou a primeira grande operação do novo governo municipal com foco no combate ao tráfico de drogas em Marabá. A ação foi realizada pelo Batalhão de Missões Especiais e ocorreu na Vila Canaã, área conhecida popularmente como “Vila do Rato”, em uma região de mata da Velha Marabá.

Os policiais avistaram quatro indivíduos que fugiram ao perceber a aproximação da viatura, disparando tiros contra a guarnição. Houve revide e troca de tiros no local. Um cerco foi montado na área de mata e resultou na captura de André Amaro Nascimento, de 27 anos, encontrado com uma bolsa contendo 16 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, pedaços de maconha, crack e cocaína.

No percurso da fuga, outros materiais foram apreendidos: 78 invólucros de maconha, 33 de crack, além de barras e pedaços de cocaína e um celular. Outro indivíduo, identificado como filho de Verivan e Gilmara, também foi detido para averiguação, mesmo sem portar drogas no momento.

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde André foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e os demais foram ouvidos como testemunhas para reforçar a legalidade da ação policial.