Suspeito é preso por ameaçar a companheira na Grande Belém

Na manhã desta quarta-feira (28), um homem foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, por ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. A Polícia Civil informou que a vítima procurou a unidade policial relatando que vem sofrendo ameaças e agressões físicas do suspeito, que é companheiro dela.

E a teria ameaçado na noite anterior, afirmando que a perseguiria caso ela o denunciasse. A mulher também contou que é monitorada constantemente pelo suspeito.

O sujeito a segurou pelo pescoço para intimidá-la durante uma discussão entre o casal. Logo depois, ela saiu de casa para levar os filhos à escola e aproveitou a oportunidade para registrar o boletim de ocorrência sem que ele suspeitasse.