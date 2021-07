Em Parauapebas homem de 23 anos é preso após manter relação sexual com menina de 13 anos

João Paulo Martins, 23 anos, morador do Bairro Altamira, foi preso acusado de ter mantido relações sexuais com uma adolescente de apenas 13 anos

A mãe da adolescente foi a primeira a notar que a filha não estava em casa, ela ficou preocupada por não saber onde a filha estava e com quem, foi quando decidiu perguntar aos vizinhos se alguém tinha visto quando a garota tinha saído de casa, com ajuda de uma câmera de segurança que faz o monitoramento da casa vizinha a mãe da garota conseguiu as imagens do momento em que sua filha entrou no condomínio em que João Paulo Martins mora e foi constatado que a garota estava no apartamento do acusado.

A mãe da garota ligou para a polícia e denunciou o que estava acontecendo, o jovem foi conduzido até a delegacia onde a garota confirmou ter mantido relação sexual com João Paulo, ele foi acusado de estupro de vulnerável e conduzido até a Cadeia Pública de Parauapebas.

Com informações: Papo Carajás