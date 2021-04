Emater abre Processo Seletivo Simplificado para preencher vagas

Contrato terá duração de oito meses. Não haverá taxa e as inscrições devem ser feitas por meio eletrônico, nos dias 7 e 8 de abril.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará ( Emater) estará nos dias 07 e 08 de abril com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai selecionar candidatos para provimento de cinco vagas em funções temporárias de níveis Médio e Superior. Confira o Edital Emater.

As vagas de nível médio são para os cargos de assistente de administração (2 vagas), que oferece salário de R$ 1.837,45 e exige que o candidato tenha idade mínima de 18 anos e diploma devidamente registrado de ensino médio.

Para nível médio técnico há vaga (1 vaga) para extensionista rural II – técnico em agropecuária, que oferece salário de R$ 2.449,84, e que tem como pré-requisito que o candidato possua diploma, devidamente registrado, de Ensino Médio / Técnico em Agropecuária, expedido por instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação; além de Carteira de Habilitação.

Para nível superior, com salário de R$ 3.900,07, as vagas disponíveis são para extensionista rural I – engenheiro agrônomo (1 vaga), que exige graduação em engenharia agronômica, registro no órgão de classe e Carteira de Habilitação na categoria “B”; e para técnico em planejamento – contador (1 vaga), que precisa ter graduação em ciências contábeis e registro no órgão de classe.

As inscrições para o PSS devem ser realizadas por meio eletrônico, no site www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h00 do dia 07 de abril de 2021 às 23h59min do dia 08 de abril de 2021, não sendo cobrada taxa de inscrição. O contrato terá duração de 08 (oito) meses, por se tratar de vagas oriundas da desistência de candidatos aprovados no PSS 001/2020 – Emater – Pará.

Agencia Pará