Lideranças criminosas são transferidas para regime federal

Como ação de segurança do Governo do Pará, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária transferiu para o regime federal, na manhã desta terça-feira (6), dois presos considerados de alta periculosidade. Esta é a segunda transferência de detentos em apenas sete dias. Com estes, o Estado já transferiu 69 custodiados para cumprimento de pena em presídios federais.

A ação foi realizada por meio do Comando de Operações Penitenciárias e Diretoria de Administração Penitenciária, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança do Estado e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. As equipes saíram do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, em comboio para a base do Graesp, onde foi realizado exame de corpo de delito e teste rápido para detecção de Covid-19.

Os internos serão entregues para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que fará a distribuição dos mesmos para presídios federais.

Agencia Pará