Evento em que lutador morreu era clandestino, diz nota da Fepibap

Federação Piauiense de Boxe releva que não está realizando eventos oficiais.

Após um homem te morrido durante uma luta de boxe na noite desse sábado (24) na Academia Fundo de Quintal, no bairro Itaperu, zona Norte de Teresina, a Federação Piauiense de Boxe Amador e Profissional (FEPIBAP) se manifestou informando que não apoiou o evento e que repudia qualquer organização que faça uso do nome da federação de maneira clandestina.

Segundo o professor Marcos Oliveira, presidente da FEPIBAP, a federação não tem nenhum vínculo com o evento pois jamais compactuaria com o descumprimento de leis municipais e estaduais quanto a proibição de aglomerações em eventos esportivos.

“É lamentável o que aconteceu, onde um atleta veio a óbito após uma luta clandestina. Quero deixar claro que a federação não tem nada relacionado com o evento. Quando a federação organiza ou apoia um evento, tem que ser tudo dentro das regras das maiores entidades do boxe mundial, uma delas é o Conselho Nacional de Boxe (CNB), da qual somos filiados aqui no Piauí”, diz Marcos.

De acordo com uma nota oficial divulgada, a FEPIBAP reiterou que: “diante do cenário do cenário de pandemia que nos encontramos, não estamos realizando, apoiando ou compactuando com nenhum evento do estado do Piauí. Repudiamos qualquer tipo de evento que queira se utilizar do nome da nossa federação de maneira indevida!”.

A organização do evento conversou com exclusividade com o Meionorte.com e explicou que o evento não era clandestino. Além disso, no momento estavam presentes árbitros e paramédicos para caso ocorresse algum incidente, como aconteceu.

No entanto, pelo Decreto nº 19.582, de 18 de abril de 2021, vigente desde a última segunda-feira (19) até este domingo, é proibido qualquer tipo de evento, desde espaços públicos ou privados, que promovam aglomerações.

Entenda o caso

Um homem identificado como Jonas de Andrade Carvalho Filho, de 34 anos, morreu durante uma luta de boxe na noite deste sábado (24) na Academia Fundo de Quintal, no bairro Itaperu, zona Norte de Teresina. O lutador sofreu vários golpes na região da cabeça e veio a óbito após sofrer uma parada cardíaca no hospital do Buenos Aires.