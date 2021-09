Fenecan: Aberto edital para empresas do ramo gastronômico que desejam participar de shows

Empresas do ramo gastronômico que desejam participar de três dos quatro shows previstos da Fenecan 2021 já podem se inscrever para a seleção (confira abaixo quais serão as datas). Serão disponibilizadas 15 vagas para empresas já inscritas na V Fenecan e que devem manifestar o interesse na presença durante os shows até esta sexta-feira (17).

As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC), localizada no piso superior do Mercado Municipal e Feira do Produtor, Avenida Presidente Medice, Novo Paraíso.

Os detalhes da seleção, assim como o regulamento de uso das tendas podem ser acessados em edital disponível clicando aqui. A divulgação das empresas selecionadas deverá ser feita na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro.

Serão disponibilizadas 15 vagas para estabelecimentos nos ramos: restaurante, bar e petiscaria, hamburguerias, docerias, açaiteria e sorveteria, lanchonetes, pizzarias e afins e estabelecimentos que trabalham exclusivamente com delivery.

Além disso, o edital prevê cinco vagas para empresas que trabalham exclusivamente com chope, batidas, drinks e coquetéis.

Sobre a Fenecan

A Fenecan volta a ser realizada após uma pausa em 2020, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A nova edição terá o tema “Fazendo negócios com um clique”, e programação híbrida, envolvendo apresentações e eventos online e presenciais.

Veja abaixo a programação de shows para esse edital:

04 de outubro – Xand Avião

30 de novembro – Show do Dia do Evangélico – Damares

08 de dezembro – Show Dia da Padroeira – Padre Alessandro

ASCOM/PMP