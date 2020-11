Fiscais do Procon estão atentos às compras da Black Friday

No período de 17 a 23 de novembro, o Procon realizou uma ação educativa em mais de duzentos estabelecimentos comerciais de Parauapebas. O trabalho de orientação foi intensificado às vésperas da Black Friday, que já faz parte do calendário comercial do brasileiro.

A Black Friday é realizada sempre na última sexta-feira do mês de novembro. Este ano, será no próximo dia 27. Entretanto, muitas lojas físicas e on-line estendem o período de promoções para atrair os consumidores.

Por este motivo, os fiscais do Procon de Parauapebas reforçam algumas orientações para que comerciantes e consumidores estejam atentos aos seus direitos e deveres. Confira algumas orientações para ir às compras e evitar transtornos:

1. Pesquisa

Faça uma lista do que pretende adquirir e antes de efetuar a compra, pesquise durante os dias que antecedem o evento em pelo menos três lojas diferentes. Dessa forma você saberá se realmente os produtos estão com preços promocionais.

2. Necessidade

Tenha certeza se há necessidade de realizar a compra e defina quanto você pode gastar sem comprometer seu orçamento. Lembrando que o ideal é não comprometer mais de 30% de seus rendimentos com dívidas.

3. Compras online

– Verifique se o site possui cadeado localizado no canto superior esquerdo na barra de endereços e busque informações no CONSUMIDOR.GOV.BR ou SINDECNACIONAL.MJ.GOV.BR para saber se a plataforma de vendas é confiável;

– Salve os e-mails, telas e toda comunicação realizada com o fornecedor, pois podem servir de comprovantes, caso ocorra algum problema;

– Confira as condições de entrega e o valor do frete;

– Exija nota fiscal.

4. Direito de arrependimento

O consumidor tem o prazo de 7 dias para se arrepender de compras realizadas pela Internet, catálogos ou por telefone e receber o valor pago de volta ou a troca do produto. O referido prazo começa a contar do recebimento do produto.

5. Forma de pagamento

A forma mais indicada para pagamento online é através do cartão de crédito, uma vez que facilitará o estorno do valor pago em eventual problema.

6. Política de troca

O estabelecimento comercial (LOJA FÍSICA) não está obrigado a trocar o produto. No entanto, se disponibilizar a troca do produto, deve cumprir a oferta e informar o consumidor de forma clara.

7. Garantia

– 30 dias para reclamações sobre problemas aparentes ou de fácil constatação no caso de produtos não duráveis;

– 90 dias para itens duráveis, contados a partir de sua verificação.

– A reclamação deve ser feita junto ao fabricante.

O consumidor que constatar qualquer abuso ou irregularidade deve entrar em contato com o Procon de Parauapebas pelos telefones: (94) 3346-7252 / (94) 3346-7253 ou 151. Os emails são procon@parauapebas.pa.gov.br e o fiscalização.procon@parauapebas.pa.gov.br. O Procon fica na Rua Araguaia, nº 40, bairro Rio Verde e funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 14h.

Texto: Anne Costa / Imagens: Ascom/ PMP