Homem é preso acusado de estuprar criança de 12 anos

A Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil da cidade de Palmeirais realizaram a prisão de um homem não identificado, acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos, no povoado Mata Piada, zona rural do município.

De acordo com informações da polícia, a vítima teria sido estuprada por volta de 22h do último domingo, (22).

Após o ato, a menor relatou o que aconteceu para a mãe que prontamente realizou a denúncia.

“Nós fomos acionados após a denúncia da mãe e da criança sob acusação de estupro. A menina vai fazer exames, ela está lesionada, mas só os exames vão dizer o que ele realmente fez com ela”, afirmou o PM.

Ainda segundo a polícia, o acusado foi preso no momento em que estava na sua plantação colhendo feijão.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: www.meionorte.com