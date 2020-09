Fundação Vale fez nova doação de insumos para unidades básicas de saúde

Doação integra ação do Programa Ciclo Saúde realizada em Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Eldorado do Carajás

A Fundação Vale realizou nova remessa de doações nos quatro municípios paraenses onde está atuando com o programa Ciclo Saúde. São 25.800 equipamentos de proteção e insumos hospitalares chegaram as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Eldorado do Carajás, com o objetivo fortalecer a gestão das unidades e reforçar as ações de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus.

Em junho, quando executou a entrega da primeira remessa de doações, a Fundação Vale anunciou o redirecionamento do projeto Ciclo Saúde, disponibilizando equipamentos e insumos específicos para identificação e tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus e para proteção dos profissionais das UBS, além de pacientes e acompanhantes.

De acordo com a gerente da Fundação Vale, Pâmella De-Cnop, o projeto mantém o modelo de cooperação técnica para qualificação de equipes de Estratégia de Saúde da Família. “Como a Atenção Básica é o principal acesso aos serviços de Saúde para maioria da população, a área se torna ainda mais estratégica neste momento”, explica.

O redirecionamento tomado pela Fundação Vale se soma à série de iniciativas realizadas pela Vale para apoiar o Governo e os municípios no combate à pandemia da Covid-19. Entre as iniciativas, a empresa fez doação de 1.300 equipamentos hospitalares, 5 milhões de equipamentos de proteção individual para os profissionais que atuam na linha de frente nos hospitais. Além disso apoiou a implantação de um hospital de campanha em Parauapebas e de um drive thru para a realização do exame padrão de identificação a Covid-19. Também fez doação de testes rápidos, material de higienização de vias públicas, álcool gel e máscaras de tecido.

Sobre o Ciclo Saúde

Voltado ao fortalecimento da Atenção Básica desde sua criação, em 2014, o Programa Ciclo Saúde é uma iniciativa da Fundação Vale, em parceria técnica com o Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) e o Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Estácio de Sá.

A partir redirecionamento do projeto para combater a pandemia, o investimento total da Fundação Vale para apoiar a gestão de 280 UBS nos estado do Pará, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo, será de R$ 2.8 milhões em seis meses, com a entrega planejada de mais de 760 mil insumos e mais de 6.900 materiais e equipamentos.

