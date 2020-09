Para combater o novo coronavírus, confira alguns alimentos que fortalecem o sistema imunológico

Com a pandemia do novo coronavírus, é importante que o sistema imunológico seja fortalecido. Para isso, uma das maneiras mais eficazes é investir em uma alimentação de qualidade rica em vitaminas, antioxidantes e anti-inflamatórios.

De acordo com Natália de Deus, nutricionista da rede de saúde municipal, a melhoria das defesas do corpo deve fazer parte do dia-a-dia, principalmente nesta época de clima seco, propícia à transmissão de vírus como o da gripe e da covid-19.

Confira as dicas de alimentos para aumentar a imunidade de crianças, adultos e idosos nessa época do ano.

1. Vegetais verde-escurosEspinafre, couve-manteiga, alface, agrião, brócolis e rúcula são ricos em ácido fólico e vitamina B9, que auxiliam na formação dos glóbulos brancos, principais mecanismos de defesa do nosso corpo. Para facilitar o consumo desses alimentos pelas crianças, a sugestão é misturar com o arroz ou então bater no liquidificador com feijão. A couve pode ser acrescentada em sucos como o de laranja e o de acerola, frutas ricas em vitamina C.

2. Frutas cítricasFrutas como a laranja, acerola, kiwi, limão, goiaba, tangerina, maracujá, caju, mamão e morango são ricas em vitamina C. Além de serem poderosos antioxidantes, que evitam a ação dos radicais livres responsáveis por enfraquecer as células, grande parte dessas frutas tem um percentual significativo de água, fator que acaba auxiliando na hidratação, além de serem precursoras da absorção de ferro e, consequentemente, impedem o desenvolvimento da anemia ferropriva.

3. Sementes (oleaginosas e leguminosas)Tanto as sementes oleaginosas como castanha-do-pará, de caju, nozes, amêndoas, linhaça e chia, quanto as leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, vagem e soja, são ricas em zinco e selênio e têm um importante papel na defesa do organismo. Esses grãos também possuem grande quantidade de vitamina E, além de Ômega 3, 6 e 9, que melhoram tanto a resposta imunológica quanto a ação anti-inflamatória do corpo. Para crianças ou aqueles que têm dificuldade para consumir esses alimentos, a dica é colocá-los no suco, na sopa e até mesmo moídos e misturados com iogurte.

4. Alimentos de origem animalLeite e seus derivados, fígado bovino e gema de ovo também contribuem para a manutenção do sistema imunológico devido ao grande número de vitaminas presentes nestes alimentos.

5. Alho e cebolaAmbas possuem grande quantidade de antioxidantes e possuem ação anti-inflamatória. A melhor forma de inseri-los na alimentação é através do tempero na comida, que passa praticamente imperceptível pelo paladar.

6. TubérculosRico em vitamina C e B6, o gengibre tem ação bactericida e também auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. O inhame também é riquíssimo em vitamina C e minerais como ferro e magnésio. Possui ação anti-inflamatória e ajuda a eliminar as toxinas do corpo. Algumas opções para inseri-lo na dieta é por meio de purê, chips, misturando o leite derivado do tubérculo com outros alimentos ou até mesmo com batata cozida. O famoso “danoninho de inhame” é uma excelente preparação para o cardápio das crianças.

Além da alimentação reforçada, para conter o avanço da covid-19 em Parauapebas é importante não esquecer da higiene das mãos, do uso de máscara e de manter o distanciamento social.

