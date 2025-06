Golpista que mirava mulheres é preso em Marabá

Antônio foi preso por uma equipe de Polícia Militar do 13º Posto Policial Destacado do núcleo Morada Nova, em Marabá, suspeito de estelionato e de aplicar golpes em série, especialmente contra mulheres. Ele foi pego em frente a um bar, quando já tentava se enturmar no local, aparentemente à procura de novas vítimas.

Obtendo a descrição do suspeito e a informação de que ele circulava em uma moto Honda Bros vermelha, a polícia saiu no encalço do homem. Durante patrulhamento na Rua Piauí, em frente a um bar, os policiais encontraram o suspeito e fizeram a abordagem. O veículo que ele conduzia possui registro de roubo/furto ocorrido no município de Paraibano, no Maranhão.

Antônio tem um modus operandi para aplicar os golpes: escolhe e manipula vítimas do sexo feminino, aproxima-se com conversas persuasivas e passa dias “amaciando” a confiança delas. No mais recente, em Bom Jesus do Tocantins, ele ficou três dias hospedado em um hotel e convenceu a vítima a pagar suas despesas. Durante esse tempo, ele fingiu negociar uma motocicleta. Quando a mulher confiou totalmente, Antônio aplicou o golpe e fugiu levando dinheiro da vítima.

A polícia acredita que Antônio Marcos planejava aplicar novos golpes em Morada Nova, uma vez que foi localizado em um bar, jogando sinuca e tentando se enturmar com moradores da região. O suspeito confessou informalmente um de seus golpes, explicando que roubou a moto em Paraíba. Após ganhar a confiança da vítima. No momento da abordagem, ele estava com a motocicleta, um celular iPhone rosa, uma carteira e R$ 200 em dinheiro.

Neste sábado (31), o suspeito passou por audiência de custódia e Juliano Mizuma Andrade, juiz plantonista, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 3.036 (dois salários-mínimos). Além disso, ele deverá cumprir medidas cautelares, como apresentar comprovante de endereço atualizado em até 10 dias e comparecer ao Fórum a cada dois meses para informar suas atividades. O descumprimento das regras pode levar à decretação de prisão preventiva e à perda da fiança.