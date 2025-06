Homem é preso após ataque a ônibus na Grande Belém

Na tarde da última sexta-feira (30), um homem atirou uma pedra contra o coletivo enquanto ele circulava no bairro de São Brás, quebrando uma das janelas laterais.

Uma ação de vandalismo contra um dos novos ônibus climatizados da linha Canudos/Praça Amazonas, conhecidos como “Geladão”, gerou indignação e prejuízo em Belém.

O veículo, recém-integrado à frota do transporte público da cidade, transportava passageiros no momento do ataque.

O incidente foi registrado por câmeras de videomonitoramento, e as imagens ajudaram na identificação do suspeito.

Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito Igor Normando anunciou, por meio de publicação na rede social X (antigo Twitter), que o responsável pelo ataque foi localizado e preso.

O caso repercutiu amplamente nas redes sociais e levantou discussões sobre vandalismo e segurança na cidade.