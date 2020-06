Guarda Municipal de Parauapebas é preso acusado de matar mãe e filho

No fim da tarde de hoje (04), a Polícia Civil realizou a prisão de MARCELO CLÁUDIO RAMOS MOREIRA, Guarda Municipal de Parauapebas, em razão de ser apontado como o autor das disparos que ceifaram as vidas de FRANCISCA JUSTINA DE CARVALHO e de JOSÉ NILDO DE CARVALHO.

No dia 25 de maio de 2020, a Polícia Civil recebeu notícias da ocorrência de um duplo homicídio no bairro Primavera. A equipe deslocou para o local e começou a efetuar os primeiros levantamentos que mais tarde, no bojo do inquérito policial presidido pelo DPC Felipe Freitas, apontaram que o crime teria sido praticado pelo GM RAMOS.

A prisão realizada pela Polícia Civil foi acompanhada pelo Sub Comandante da Guarda Municipal e pela Corregedoria da corporação, sendo efetuada na residência do acusado, onde, oportunamente, deu-se cumprimento ao mandado de busca e apreensão.

Durante as buscas foi apreendida a arma supostamente utilizada para a prática do crime e outros objetos.

Fonte: Polícia Civil / Papo Carajas