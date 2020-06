NOTA DE ESCLARECIMENTO/Guarda Municipal

obre a detenção do guarda municipal Marcelo Claúdio Moreira Ramos, ocorrida nessa quinta-feira, 4, a Prefeitura de Parauapebas esclarece que está acompanhando os fatos relacionados ao GM, que já está à disposição da Justiça e ficará afastado de suas atividades profissionais até que todas as providências sejam tomadas no curso da apuração, conforme previsão legal.

Todos os agentes que integram a corporação da Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) passaram por avaliação psicológica no ato de sua convocação. Essa mesma avaliação é feita anualmente.

A prefeitura reconhece o trabalho que os guardas municipais têm desempenhado para o bem da população de Parauapebas, entretanto, repudia todo e qualquer ato de violência.

Vale ressaltar que a Guarda Municipal tem desenvolvido atividades de segurança em eventos públicos, nas escolas como também para a comunidade em geral por meio de seus grupamentos Comunitário Escolar (GCE), de Pronto Emprego (GPE), de Ações com Cães (GAC), Banda de Música da Guarda Municipal (BMGM) e Ronda Ostensiva Motorizada (Romo).

A gestão municipal ressalta ainda o empenho e a dedicação dos guardas municipais em orientar a população de Parauapebas quanto às medidas sanitárias em combate ao novo coronavírus no município. E continuará a trabalhar junto a esses agentes para que mantenham o bom serviço já prestado à população do município.

Assessoria de Comunicação – Ascom / Prefeitura de Parauapebas